澳洲选举结果不明朗令政治陷入僵局 AAA评级面临下调风险（更新版）

路透悉尼7月3日 - 澳洲可能更加接近失去AAA信用评级，此前由于选民意见高度不一，该国料将组成悬浮议会，没有任何党派在议席中占明显多数，致使澳洲政局前途未卜。

周六联邦选举结果不明朗，外界愈发担心澳洲出现为期三年的少数派政府，导致预算改革无能为力，而这料会导致市场周一紧张不安。

“市场不喜欢不确定性，而这次的选举结果却正好是这样，”安保资本首席分析师Shane Oliver向路透称，并表示澳洲评级看来可能将被下调。

“这或许将影响澳元和股市；明天我们将看到市场出现负面膝跳反应。”

澳洲的债务水平以全球来说相对较低，但多年来一直有向错误方向发展的倾向。扶正财务大船的所有最具雄心的企图，都因执政联盟政府在参议院力量不足而未能激起波澜。

目前为止评级机构对澳洲的政治进程尚有耐心，但有迹象显示时间不多了。

“澳洲本应做得比现在好得多。”Oliver说。

过去多年来各届政府均将最高债信评级做为夸耀的资本，未来无论哪个政党当权，若澳洲遭遇降评都将是一场政治梦魇。目前全世界获得三大评级机构都给予最高评级的国家仅有10个。

反对党工党曾警告，失去最高评级“将对信心是个打击”，且可能掀起针对澳洲银行业者和企业的遭降潮。

穆迪在5月指出，无论哪个政府都难以控制支出，预算赤字已多次被上修。

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)最新的预估为，到2018年中，净债务将触及相当于国内生产总值(GDP)19.2%的最高点。而就在2012/13年预算案中，对净债务占GDP最大比重的预计还不到10%。

在莫里森5月公布2016/17年预算案以来，标准普尔一直明显保持沉默，令市场猜测该评级公司可能会将澳洲的评级展望调降至负面，这将是调降评级的一个前兆。

澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周日强调称，他的政府将继续以看守政府的形式临时执政，他预计能在本周结束时找到解决方案。

“我们要做的就是确保，我们与新一届议会中的所有议员高效且有建设性地合作，确保带来澳洲人所期望的稳定和领导力，”恩布尔说。(完)