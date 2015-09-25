澳洲正调查大众汽车是否在排放问题上误导消费者

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透悉尼9月25日 - 澳洲竞争监管机构周五称，正在调查福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)(VOWG_p.DE)是否曾在排放说明上误导消费者。此前这家德国车企承认在美国尾气排放测试中作弊。
大众汽车正在努力应对公司78年历史上最大的商业丑闻，此前已证实全球约有1,100万辆车安装了可降低柴油车引擎排放数据的软件。
澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)称，委员会并不确切了解大众汽车对于排放是如何表述的。
“ACCC正在进行质询以判断消费者是否受到误导，”ACCC一发言人在电子邮件中称，“ACCC还在考虑本地消费者保护法中规定的消费者权力。”
大众汽车澳洲公司本周稍早称，正在等待总部关于此事的指示。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。