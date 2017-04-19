焦点：澳洲将取消457临时工作签证 澳新国家民族主义升温

路透悉尼4月19日 - 澳洲和新西兰已经收紧对技术移民发放签证的条件，旨在取悦具有民族主义倾向的选民，这呼应了美国总统特朗普的“美国优先”政策，但批评人士称此举主要是一种政治姿态。

澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周二废除了广受外国人欢迎的临时工作签证(457签证)，代之以新的签证项目。新西兰亦收紧对熟练工发放签证的条件，采取“新西兰优先举措”。

行业官员表示，这些变动可能损及小型企业和澳洲科技初创企业，但澳新两国的外国人将继续激增。

目前，有9.5万以上外籍工人使用457签证，占澳洲劳动力的0.8%。

“这只是换汤不换药，”悉尼AIC Education Services移民仲介Shamim Ahmed表示。“他们无法真正废除此类签证，因为雇主有需求。”

特恩布尔周二宣布，457签证立即废止，并由两种新签证取代，其中熟练劳工的清单缩水，同时提高申请者英语能力的要求。其他的细节仍有待公布。

特恩布尔是在Facebook上率先披露此一消息，他周三接受电台访问时表示，新制之下来到澳洲的人料将减少。

“将会有两年期的熟练技能劳工签证，只能换发一次。之后持有这类签证者必须回到母国，”特恩布尔表示，并重述“澳洲职缺归给澳洲人”的辞令高达16次。

另外一种效期四年的签证，限制条件则是更为严格。

澳洲此一决定可能令印度感到不满，印度是澳洲的第五大出口市场，同时也是457签证的最大受惠国，每四个申请457签证者中就有一人为印度籍。(完)