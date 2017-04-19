焦点：澳洲将取消457临时工作签证 澳新国家民族主义升温

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透悉尼4月19日 - 澳洲和新西兰已经收紧对技术移民发放签证的条件，旨在取悦具有民族主义倾向的选民，这呼应了美国总统特朗普的“美国优先”政策，但批评人士称此举主要是一种政治姿态。
澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)周二废除了广受外国人欢迎的临时工作签证(457签证)，代之以新的签证项目。新西兰亦收紧对熟练工发放签证的条件，采取“新西兰优先举措”。
行业官员表示，这些变动可能损及小型企业和澳洲科技初创企业，但澳新两国的外国人将继续激增。
目前，有9.5万以上外籍工人使用457签证，占澳洲劳动力的0.8%。
“这只是换汤不换药，”悉尼AIC Education Services移民仲介Shamim Ahmed表示。“他们无法真正废除此类签证，因为雇主有需求。”
特恩布尔周二宣布，457签证立即废止，并由两种新签证取代，其中熟练劳工的清单缩水，同时提高申请者英语能力的要求。其他的细节仍有待公布。
特恩布尔是在Facebook上率先披露此一消息，他周三接受电台访问时表示，新制之下来到澳洲的人料将减少。
“将会有两年期的熟练技能劳工签证，只能换发一次。之后持有这类签证者必须回到母国，”特恩布尔表示，并重述“澳洲职缺归给澳洲人”的辞令高达16次。
另外一种效期四年的签证，限制条件则是更为严格。
澳洲此一决定可能令印度感到不满，印度是澳洲的第五大出口市场，同时也是457签证的最大受惠国，每四个申请457签证者中就有一人为印度籍。(完)
(编译 杜明霞/张明钧; 审校 刘秀红)
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