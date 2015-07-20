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债券 | 2015年 7月 21日 星期二 07:08 BJT

美国债市：三个月期国库券标售得标利率为0.030%，创3月底来最高

路透纽约7月20日 - 美国财政部数据显示，周一标售的240亿美元三个月期国库券得标利率为0.030%，创3月30日来最高，高于前三次标售的得标利率0.015%。投标倍数 为3.83，低于前次的4.07。

同时，周一标售的240亿美元六个月期国库券得标利率为0.135%，齐平3月30日标售时水准，且高于之前标售的0.100%。投标倍数 为3.67，低于上周的3.89，且创3月30日来最低。 (完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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