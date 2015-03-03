美国债市：四周期国库券标售需求强劲，收益率跌至六周低点

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--5月12日

路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时， 并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把 控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。 他们认为，目前经济基本面向好基础仍不牢固，严监管去杠杆步伐也在逐步加码，货币政策着力防范风险 同时，也将配合协调监管预计稳健中性基调难改；未来随着美联储6月加息等扰动因素加大，国内适逢半年末 临近，料央行还将相机通过多种工具灵活应对。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) -----------------------------------------