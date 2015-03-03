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债券 | 2015年 3月 4日 星期三 06:58 BJT

美国债市：四周期国库券标售需求强劲，收益率跌至六周低点

路透纽约3月3日 - 美国财政部数据显示，周二标售的300亿美元四周期国库券，需求为五个月来最高，得标收益率(殖利率)则为六周低点。

最新标售的四周期国库券收益率为0.005%。

上周标售的400亿美元四周期国库券收益率为0.015%。

本次标售的投标倍数为4.05，高于上周的3.68，为10月7日标售以来的最高倍数，当时为4.56。

分析师称，缩减四周期国库券标售规模是因联邦政府的举债上限又将在3月13日到来。

美国财政部还标售了250亿美元一年期国库券，收益率为0.26%，是2011年4月以来最高，当时为0.28%。(完)

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