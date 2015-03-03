美国债市：四周期国库券标售需求强劲，收益率跌至六周低点

路透基点：中国永泰能源筹办20亿元人民币项目融资--TRLPC
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透纽约3月3日 - 美国财政部数据显示，周二标售的300亿美元四周期国库券，需求为五个月来最高，得标收益率(殖利率)则为六周低点。
最新标售的四周期国库券收益率为0.005%。
上周标售的400亿美元四周期国库券收益率为0.015%。
本次标售的投标倍数为4.05，高于上周的3.68，为10月7日标售以来的最高倍数，当时为4.56。
分析师称，缩减四周期国库券标售规模是因联邦政府的举债上限又将在3月13日到来。
美国财政部还标售了250亿美元一年期国库券，收益率为0.26%，是2011年4月以来最高，当时为0.28%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。
路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时， 并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把 控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。 他们认为，目前经济基本面向好基础仍不牢固，严监管去杠杆步伐也在逐步加码，货币政策着力防范风险 同时，也将配合协调监管预计稳健中性基调难改；未来随着美联储6月加息等扰动因素加大，国内适逢半年末 临近，料央行还将相机通过多种工具灵活应对。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) -----------------------------------------