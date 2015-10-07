美国债市：10年期公债标售获投资者热捧，得标收益率创4月以来低位

路透纽约10月7日 - 美国财政部数据显示，周三发售的210亿美元10年期公债获得投资者追捧，新债得标收益率(殖利率)因而降至2.066%，低于9月前次标售的2.235%，且创4月以来低位。

投资基金、海外央行及其他间接投标人在这次10年期公债续发中的购买比例为62.21%，为2011年2月录得71.29%纪录高位以来10年期公债发行中的最高购买比例。

在上月的10年期公债标售中，间接投标人的购买比例为57.55%。

小型债券交易商及其他直接投标者的购买比例为10.25%，低于9月时的13.80%。

初级市场交易商购买比例为27.54%，低于9月时的28.65%，且为5月以来最低比例。

此次10年期公债续发的整体需求不及前次。投标倍数为2.59倍，低于9月时的2.70倍。