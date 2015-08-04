综述：澳洲央行维持利率不变 希望本币贬值的语气软化

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透悉尼8月4日 - 澳洲央行周二维持利率在纪录低位不变，符合市场普遍预期，不过其希望本币进一步贬值的态度软化，让市场感到意外。
澳元兑美元AUD=D4涨0.005美元至0.7348，此前澳洲央行放弃澳元需要进一步下跌的说法，只表示澳元对大宗商品疲软作出调整。
从会后声明看，口头压低汇率的行动进入新阶段。澳元上周触及六年低位。
“这说明澳元可能接近适当水平，”RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong称。
“这也说明本就十分温和的降息倾向更加微弱，”她称。“倾向于降息及威胁可能降息的部分理由，就是要让汇率下跌。”
投资人降低了指标利率将自2%进一步下调的预期，银行间利率期货<0#YIB:>现暗示12月前央行采取行动的机率为60%，低于今天稍早时的72%。
随着仔细斟酌了支撑迟滞经济的必要性，与过度刺激已然火热房市的风险，澳洲央行总裁史蒂文斯近日评论听似已不太愿意再度降息。
路透访查21名分析师的调查显示，20名分析师均预期本周央行按兵不动，仅六名分析师预期未来还会再度宽松政策。
在百年难得一见的矿业荣景退烧打击了企业投资和国民所得之际，澳洲央行今年已两度降息。
商品价跌的威胁，在周二出炉的每月贸易数据中体现得非常明显。澳洲6月贸易逆差扩大至29亿澳元，令第二季逆差达99亿澳元，数字惊人。
**楼市带动需求**
不过，利率处在纪录低位支撑了消费者对商品、服务和住房的需求。
澳洲统计局周二公布，6月经季节调整后的零售销售较前月上升0.7%，超出预估的增加0.5%。
第二季的零售销售也好于预期，经通胀调整后增幅为0.8%，主要得益于楼市繁荣的溢出效应。
房屋建造几个月来一直都热火朝天，且看似将在一段时间内保持坚挺，因新屋建设许可接近纪录高位。
火热的需求推动房价飙涨，悉尼房价同比涨幅超过18%，墨尔本涨幅亦高于11%。
过去12个月，楼市整体价值已增加约5,000亿澳元，达到6万亿(兆)澳元，房主感到财富增加。
不过，用于房地产投资的贷款持续增加，却不那么受欢迎。
监管部门已经着手整顿银行放贷，强制银行调高用于房地产投资的抵押贷款利率及其他措施。
就在上月，澳洲央行总裁史蒂文斯警告，如果低利率鼓励贷款持续增加，最终导致房价暴跌，那么降息可能事与愿违。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/许娜；审校 龚芳/孙茉莉/王兴亚)
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