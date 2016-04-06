焦点：全球央行对澳元青睐有加 却令澳洲央行头痛不已

2011年7月27日，在悉尼拍摄的美元纸币和两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼4月6日 - 这里说的是一项澳洲央行总裁史蒂文斯并不愿意看到的信任投票。

全球央行持续买进澳洲公债，看中澳洲镀金级信用评级，而且相对欧洲和日本的负值水平，澳洲公债较高的收益率确实比较诱人。

但是在这些央行积极放松政策之际，上述需求正在将澳元步步推升，并威胁到澳洲旅游和教育等出口领域亟需的复苏。

举例而言，自从2013年澳元兑美元跌穿平价以来，葡萄酒行业实现蓬勃发展。采矿业荣景达到顶峰后，澳元开启长期下滑态势，今年曾跌至0.70美元下方。

去年，葡萄酒出口增长17%至21亿美元。但如果澳元持续复苏则会对该行业增长造成威胁。

**复杂因素**

在澳洲央行本周政策会议结束后，史蒂文斯提出澳元走强是澳洲经济不愿看到的“复杂因素”，这为央行在必要时降息以削弱澳元吸引力留下可能。

但是，央行的申明带着无奈的色彩。

“几乎所有央行都愿意看到本币走软，有些直言不讳，有些央行并不明说罢了，”澳洲央行副总裁洛威在最近的一次演说中坦承，“但大家都在同一个篮子里，当然不能每个人都如愿...因为汇率只是相对价格。”

外国央行购买的澳元数量巨大。国际货币基金组织(IMF)上周公布的外汇储备数据显示，2015年全球外储配置中澳元的规模猛增34%，达到约1,770亿澳元。2014年的增幅仅为5%。

**一切都看相对比较**

澳洲10年期公债收益率为2.46%。而在德国，10年期公债收益率只有0.13%，日本10年期公债收益率则跌至负0.08%。

“日本投资人对收益较高的海外资产需求情况，看来会增温到4月，”澳洲西太平洋银行首席外汇策略分析师Robert Rennie称。

“澳洲资产的收益率仍是超级诱人，应该可以预期日本投资人增加买进澳元资产。”

外资已持有64%的澳洲公债，价值约2,800亿澳元，而在全球金融危机之前持有量还不到500亿澳元。

像这样的资金涌入，是澳元3月期间大涨7%以上的主因之一，这个涨幅创下逾四年来单月最大纪录。

澳元兑美元一度短暂升破0.77美元，这种涨势可能会冲击到所有与出口紧密相关的领域。

“我们会希望澳元维持在0.66-0.67美元水准，而不是像现在的水准，”酿酒商Taylors Wines执行董事Mitchell Taylor称。“如果澳元升到0.80以上...那会让情况变得非常艰难。”(完)