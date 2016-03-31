焦点：澳元兑美元3月疯涨近7% 成为人气急转下最脆弱的货币之一

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透悉尼3月31日 - 3月澳元兑美元的涨幅在主要货币中位居前列，但有迹象显示“澳元涨得有些过了头”，这使其在人气逆转时成为最脆弱的货币之一。
澳元兑美元大涨近7%，突破0.76美元，创逾四年来最大单月涨幅。澳元贸易加权指数上涨超过3%，涨势为自2012年以来最猛。该指数最新报64.0。
相比之下，英镑、加元和新西兰元的涨幅就没有那么大，兑美元上涨3-4%之间。
澳元引人瞩目的涨势反映了美元回落、澳洲利好的经济基本面以及铁矿石等大宗商品价格的反弹。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，即便自2014年底就普遍做空澳元的投机客也已经回心转意，自2月中开始做多澳元。
“在澳元空头部位相当大的时候，陆续公布的消息利多澳元，”安保资本(AMP Capital)投资策略主管Shane Oliver称。
“出现空头回补行情，目前我们趋向澳元空头转为多头的另一个极端，人们认为澳元兑美元将涨向0.80美元。”
但Oliver也表示，这一部位调整也意味着澳元尤其易出现走势反转，他预计未来一年澳元兑美元将跌向0.60美元。
Aviva Investors多项策略目标回报基金及目标收益基金的投资组合经理Ian Pizer称，他青睐作空澳元兑美元。
他称，即使美国联邦储备委员会(美联储/FED)谨慎升息，澳洲央行也有理由让澳元保持疲弱。
的确，美联储主席叶伦表明尤其温和的立场后，美元全线下跌，澳洲央行面临的压力加剧。
市场对叶伦讲话的反应及澳元上涨令澳洲央行伤透脑筋。
“几乎每个央行都希望本币走弱，部分央行公开谈到，部分央行实际上并未明确表达出来，”澳洲央行副总裁洛威本月表示。
“和大家一样，我们将乐见汇率略微贬值，那将有助于经济重新平衡。”
澳洲央行总裁史蒂文斯上周亦附和称，澳元“可能涨得有些过头了”。
凯投宏观首席澳新分析师Paul Dales指出，澳元若升至0.80美元上方，澳洲央行可能得加大口头干预的分贝。
“或是认真考虑是否需进一步降息，以免成为货币战中败阵的一方，”Dales说。
日本央行及欧洲央行已双双祭出负利率政策，以压低本币并提振经济。
那使得澳洲2%的指标利率看来像是天文数字般高得诱人，这种吸引力非澳洲央行所乐见，未来一两个月内其可能降息以对。(完)
(编译 李春喜/于春红/张若琪 审校 张荻/陈宗琦/许娜)
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