澳元未来可能“实质性下跌”--澳洲央行总裁

* 史蒂文斯：澳元汇率不同寻常地高，没有经济基本面的支持

* 澳元汇率未来可能会出现“实质性下降”

* 澳元汇率下跌将有助于缓解出口部门的压力

路透悉尼10月29日 -澳洲央行总裁史蒂文斯周二表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门。

史蒂文斯在一个投资会议上还淡化了对房价可能存在泡沫的担忧，不过他警告借款人和银行不要掉以轻心。

史蒂文斯也告诫汇市投资者，称最近澳元上涨之前，汇率已经处于“异常高”的水平。

“澳洲的相对成本与生产率水平，不支持这样的汇率水平，”史蒂文斯表示。

“此外，贸易条件今后可能下降，而不是上升。因此，似乎澳元汇率未来非常可能明显低于目前水平。”

受其讲话影响，澳元兑美元下跌约0.003美元，触及盘中低点0.9541。

澳元兑美元最近几个月上涨了8%左右，主要是因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定推迟缩减资产购买规模。

实际上，史蒂文斯指出，当美联储最终开始缩减刺激力度时，将会降低澳洲央行所面临的一些政策困难。

央行长久以来一直支持澳元贬值，因在面对矿业投资放缓之际那将帮助支撑经济。

史蒂文斯指出，企业更广泛投资的前景仍迟滞，恐“还需好一阵子”，才会有确实证据显示这方面出现改变。

前景平淡是许多分析师认为央行可能仍需再度降息的原因之一。澳洲指标利率目前已处于2.5%的纪录低点。

史蒂文斯表示，过去几个月股价和房价上涨有助提振企业和家庭信心，不过就此判断那是否会提振支出和投资则为时尚早。

史蒂文斯表示，虽然房价上涨重新引发泡沫论，但目前就谈论“巨大担忧”为时过早。

史蒂文斯说，房价有些上涨是正常的，也是必需的，这样可以激励开发商兴建更多的房屋。抵押贷款增长也仍然受到抑制，显示房价上涨不是由过度借贷刺激起来的。

不过，他警告借款人和银行不要对房屋市场掉以轻心，并敦促银行维持严格的放贷标准。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。