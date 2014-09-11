分析：难言澳元形成长期跌势 美元走势是关键

图为美元和澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼9月11日 - 澳元汇价暴跌至六个月低点，感到最高兴的莫过于澳洲央行。澳洲央行一直警告澳元汇价太强，且和主要大宗商品价格下跌走势脱钩。

但是分析师表示，要说澳元终于追随商品价格走低、或说只是因为美元上涨而转弱仍为时过早。

周三澳元兑美元AUD=D4逼近0.91美元，从三日前的约0.94美元跌离。

尽管周四就业数据激发澳元反弹，但本周迄今澳元跌幅已经达到2%，且料录得1月中以来最大单周跌幅。

分析师说，现在要断言澳元是否终于开始加入大宗商品价格等溃败阵线，还言之过早。澳洲最依赖的出口项目铁矿石价格更是其中特别低迷的。

现货铁矿石价格.TIO62-CNI=SI今年已大跌将近40%，但澳元兑美元以及兑一篮子主要货币=AUD的涨幅仍超过3%。

很多人猜测，隐含波动率回升、加上市场益发预期美联储将比料想中更早升息，这些因素只是单纯推动美元走高，但并非反映澳元本身的因素。

美元兑其它大多数货币也是走高，特别是兑日圆和新兴市场货币。美元兑日圆JPY=本周触及六年高点。

“市场为下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议做准备，也准备应对关于联储升息的前瞻性指引强化升级。如果下周我们见到较强硬的美联储，那么澳元随时可能重回0.90美元，”TDSecurities亚太研究主管Annette Beacher说。

然而交易商指出，若美联储主席叶伦仍坚守温和的论调，美元可能很容易回吐近来部分涨幅，并让澳元重回今年多数时间所在的0.92-0.95美元的交投区间。

由于日本央行和欧洲央行等主要央行依然广开流动性，收益率相对较高的澳元仍将吸引投资者。

相形之下，澳洲央行几乎已排除了再次降息的可能，澳洲周四公布的就业数据强劲程度惊人，令市场基本放弃了进一步降息的可能性。

这意味澳元兑欧元和日圆应会特别突出，从而可望有助于限制澳元兑美元的跌势。

澳元兑日圆AUDJPY=R和兑欧元EURAUD=R近日都曾触及15个月高点，分别升至98.83日圆和1.3774澳元。目前仅略脱离这个高位。(完)

(编译 田建华/李婷仪/张若琪 审校 张明钧/杜明霞)

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