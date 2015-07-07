澳洲央行维持利率不变 仍倾向让澳元进一步贬值

图中为一元面额澳元硬币和20元面额美元纸币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼7月7日 - 澳洲央行周二维持利率在纪录低点不变，而大宗商品价格下跌、高企的澳元汇率和中国经济愈发增大的不确定性，都支持继续实施刺激政策，甚至进一步降息。

在月度政策会议之后，澳洲央行强调了澳元走低的必要性，即便澳元兑美元刚刚触及六年低点。

“汇率进一步贬值看起来很有可能，而且也有必要，尤其是考虑到主要大宗商品价格大跌的情况，”澳洲央行总裁史蒂文斯表示。

在政策前景方面，通常言辞谨慎的史蒂文斯重申，未来公布的数据将“知会”央行当前的利率水平是否最有效。

他也不愿对希腊和中国经济问题的影响多说什么，只表示其对主权借贷成本的影响还没有很大。

路透调查22位分析师全数预测利率将维持在2%不变，不过有六位认为圣诞节前会再次降息。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，10月前采取行动的可能性为50%，12月的可能性则升高至80%。

澳洲央行今年已两度降息，百年一遇的矿业热潮退烧，造成企业支出和国家收入出现缺口。

近来，数据表明矿业支出正在下滑，速度甚至要比原先想的还要快；同时铁矿石等重要资源出口价格的急跌，使得行业信心受损。

**关注就业**

中国股市挫跌更扰乱局势，中国的消费者信心将有受挫之虞，而中国是澳洲最大的出口市场。中国沪综指在过去三周已暴跌了约30%，尽管中国当局出台更多救市举措。

这些因素皆巩固澳元走贬理由。澳元本周终于跌至0.7533美元的六年低点，根据路透对55名分析师的调查，很可能进一步跌向0.7300。

不过整体情况并非全然悲观。在矿业投资的数以千亿计资金，正推动出口量持续性增长，即便价格下跌，仍支撑了成长。

超低抵押贷款利率已点燃楼市热度，澳洲新屋建筑许可位于纪录高点，全国房价年增率10%。

政府在5月宣布给予中小企业的减税优惠获得良好反应，并协助提振6月新车销售至纪录高位。

最令人鼓舞的可能是劳动市场表现意外强劲，推低5月失业率至一年低点6.0%。就业成长年率2%堪与美国媲美。

6月份的就业报告将于周四公布，如果确认就业趋势正在改善，应会明显缓解澳洲央行对经济的担忧。(完)

(编译 戴素萍/李春喜/陈宗琦；审校 龚芳/杜明霞/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。