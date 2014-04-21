奥迪预计今年在华销量达50万辆

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透北京4月18日 -大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下高端品牌奥迪表示，计划今年在中国售出50万辆汽车，并在2017年将中国的经销商提高到500家。
奥迪首席执行官RupertStadler在北京车展开始前接受采访时如此说道。去年奥迪在华售出48.8万辆汽车，包括香港地区则售出49.2万辆。
奥迪正在发力，欲将对手宝马(BMWG.DE)从全球高端车销售第一的宝座上掀下去。
欧洲需求复苏以及中国需求增长，扶助奥迪1-3月当季的出货量创下纪录高位。
奥迪总出货量增长11.7%至412,850辆，中国地区为增长21%。(完)
(编译 田建华; 审校 白云)
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