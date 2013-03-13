奥迪A3明年初将登陆中美市场

大众旗下奥迪下月将在上海车展推出其体积最小的轿车--奥迪A3紧凑型车，并将最早于2014年初在美国和中国上市销售。美国版奥迪A3的售价料为3万美元左右，这也是其潜在竞争对手梅赛德斯-奔驰CLA的目标价格。中国媒体报道称，一汽大众将于明年组装最新版奥迪A3。路透