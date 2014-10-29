一汽大众召回部分奥迪A4 因安全气囊存在问题

路透北京10月29日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三表示，一汽大众汽车有限公司已向国家质检总局备案了召回计划，决定自即日起召回2012年至今生产的奥迪A4汽车27万余辆，因安全气囊控制单元的软件参数设置问题。

刊登在国家质检总局网站的新闻稿称，这次召回涉及自2014年10月29日起，召回2012年5月25日至2014年10月22日期间生产的进口奥迪A4 allroad汽车4,692辆和国产奥迪A4L汽车265,943辆，共计270,635辆。

新闻稿称，本次召回范围内部分车辆由于安全气囊控制单元的软件参数设置问题，在极个别侧面特殊角度的碰撞情况下，可能导致前部安全气囊无法正确开启，存在安全隐患。

一汽大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，并将为召回范围内的车辆的安全气囊控制单元进行软件升级，以消除安全隐患。

此前一汽轿车(000800.SZ)因安全气囊碰撞时可能失效召回逾4万辆马自达6，中国国家发改委认定一汽大众(VOWG_p.DE)在中国存在汽车销售价格垄断行为，并处以2.49亿元的罚款。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 曾祥进)

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