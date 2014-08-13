奥迪称因在中国涉嫌垄断面临处罚

路透慕尼黑8月13日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下高端品牌奥迪周三表示，将接受处罚，并调整旗下中国一个部门的管理流程。之前中国一个地方当局称发现奥迪违反了反垄断法。

奥迪在一份声明中称，“据湖北省物价局的调查，一汽大众奥迪以及湖北省内奥迪经销商的部分行为违反了国家反垄断法。”

在中国，奥迪由大众与国有车企一汽集团的合资公司运营。

奥迪周三在书面声明中进一步表示，根据湖北省的调查结果，一汽大众将接受处罚。

奥迪表示正在配合相关机构的调查，称在相关政府机构得出调查结论前不会进一步置评。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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