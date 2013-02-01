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中国财经 | 2013年 2月 1日 星期五 13:59 BJT

奥迪预计今年中国市场需求增长6-8%

路透北京2月1日 - 奥迪(NSUG.DE)中国业务总裁冯德睿(Dietmar Voggenreiter)周五表示,今年中国市场需求预计将增长6-8%,高端需求增速可能更高.

冯德睿是在北京一次公司活动间隙做出上述表示的.

2012年中国市场汽车销量增长7.1%,继前几年飞速增长后开始放缓.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 白云)

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