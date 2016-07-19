奥迪新战略将侧重电动汽车和数字服务等业务--消息

路透柏林7月18日 - 来自德国汽车厂商奥迪的消息人士透露，公司下一个10年将在数字技术和电动汽车领域加大支出。目前，奥迪母公司--德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)经历了排放丑闻后正在重整业务。

奥迪是大众汽车重要的利润来源。两位消息人士周一晚间告诉路透，该公司计划到2025年将研发预算的大约三分之一投向数字服务、电动汽车以及自动驾驶。奥迪2015年的研发总预算为42.4亿欧元。两位消息人士要求匿名，因该计划仍属保密。

消息人士透露，奥迪将为高端客户提供按需移动出行服务(on-demand mobility services)，到2025年使电动汽车在整体销售中的比重占到四分之一左右。奥迪总部位于因戈尔施塔特，去年销量达到创纪录的180万辆。

消息人士表示，执行长Rupert Stadler计划在周三慕尼黑召开的闭门会议上向2,000多名经理人详述奥迪新业务计划的细节。

奥迪发言人拒绝置评。德国商报(Handelsblatt)周一晚间曾报道了奥迪的转型计划。(完)