奥迪新战略将侧重电动汽车和数字服务等业务--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林7月18日 - 来自德国汽车厂商奥迪的消息人士透露，公司下一个10年将在数字技术和电动汽车领域加大支出。目前，奥迪母公司--德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)经历了排放丑闻后正在重整业务。
奥迪是大众汽车重要的利润来源。两位消息人士周一晚间告诉路透，该公司计划到2025年将研发预算的大约三分之一投向数字服务、电动汽车以及自动驾驶。奥迪2015年的研发总预算为42.4亿欧元。两位消息人士要求匿名，因该计划仍属保密。
消息人士透露，奥迪将为高端客户提供按需移动出行服务(on-demand mobility services)，到2025年使电动汽车在整体销售中的比重占到四分之一左右。奥迪总部位于因戈尔施塔特，去年销量达到创纪录的180万辆。
消息人士表示，执行长Rupert Stadler计划在周三慕尼黑召开的闭门会议上向2,000多名经理人详述奥迪新业务计划的细节。
奥迪发言人拒绝置评。德国商报(Handelsblatt)周一晚间曾报道了奥迪的转型计划。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。