奥迪在韩国召回A8 因有熄火隐患

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月25日 - 韩国交通部周三表示，德国车商奥迪(Audi)(NSUG.DE)将在韩国召回1,534辆A8轿车，因有熄火抛锚的问题。交通部称这是奥迪A8车型首度在韩国因这类瑕疵而召回。
奥迪为大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)旗下公司。韩国方面表示，该公司将把召回扩大至美国和其他国家，对于已陷入排气测试造假丑闻的大众汽车而言更加受挫。韩国是奥迪A8的主要市场。
在大众汽车丑闻爆发后，韩国已寻求严惩，并暂停销售部分大众、奥迪以及宾利(Bentley)，称其捏造排放或噪音水平测试数据。
韩国交通部称，冷却液控制阀有设计问题，导致受影响车辆熄火。该部声明稿称，“这个问题严重危及驾驶安全”。
奥迪在德国一位发言人称，需要更换汽车变速器附近的一个电磁阀，而目前为止，还没有在其他国家进行召回。
出现问题的车型是2010年7月至2012年4月之间生产的A8 4.2 FSI Quattro。(完)
(编译 李婷仪 审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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