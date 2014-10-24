德国奥迪将因气囊问题召回85万辆A4汽车

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透柏林10月23日 - 德国豪华汽车生产商奥迪将因安全气囊问题而在全球召回85万辆A4汽车，其中半数在中国和德国这两大市场。
奥迪在英戈尔施塔特总部的一名发言人周四表示，2012年以后交付的A4车型中的错误软件，可能阻止前排安全气囊正常打开。
奥迪表示，这些有缺陷的安全气囊并非日本高田(7312.T)生产。目前全球在大量召回汽车，因这些汽车的高田安全气囊可能向乘客喷出金属碎片。
大众汽车(福斯汽车/Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪品牌将在中国召回大约25万辆A4车型，中国是其最大市场；在德国召回15万辆。奥迪未说明其它45万辆召回汽车的地区分布情况。
A4安全气囊问题由软件缺陷导致，影响A4轿车、旅行车和所谓的全路况车型。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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