奥迪称汽车业2012年形势更艰难

图为2011年9月13日，奥迪汽车首席执行官施泰德在法兰克福车展上作演讲。 REUTERS/Alex Domanski

路透德国因戈尔施塔特12月25日电(记者 Irene Preisinger)---奥迪汽车(NSUG.DE)首席执行官施泰德(Rupert Stadler)周日在接受路透采访时表示，2012年汽车业的日子将比今年更艰难。

施泰德说："但这不应该成为陷入悲观情绪的理由。"他补充道，因发展中国家巨大的汽车需求，汽车业未来十年还会继续增长。

德国媒体此前报导，施泰德可能成为奥迪母公司大众汽车(VOWG_p.DE)首席执行官温特科恩(Martin Winterkorn)接班人，他对此予以否认。温特科恩将在2016年年底卸任。

施泰德预计中国的汽车市场将增长8%-9%，高端汽车市场将扩张20%，甚至30%，但他未说明具体时段。

奥迪是中国豪华车市场的领头羊，远远超过德国竞争对手宝马(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰。

施泰德对路透表示，汽车厂商在高端市场的增长机会更大，因中国这样的发展中市场将涌现大批富翁。施泰德希望，在2015年前实现奥迪成为世界顶级高端汽车制造商的目标。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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