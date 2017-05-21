奥迪与中国经销商签订销售协议

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透法兰克福5月20日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下豪华汽车品牌奥迪(NSUG.DE)周六表示，已经与中国经销商签订一份协议，内容有关该公司将如何在全球最大汽车市场做生意。
奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)表示，这份与中国第一汽车集团、一汽大众合资公司以及奥迪经销商委员会签订的协议，“对于奥迪在中国的业务而言是一大战略里程碑”。
奥迪表示，参与协议的各方达成“相互理解”，即奥迪可能与中国上汽集团(600104.SS)合作生产的车型，将通过中国现有经销商网络销售。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。