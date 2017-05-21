奥迪与中国经销商签订销售协议

路透法兰克福5月20日 - 德国大众汽车(VOWG_p.DE)旗下豪华汽车品牌奥迪(NSUG.DE)周六表示，已经与中国经销商签订一份协议，内容有关该公司将如何在全球最大汽车市场做生意。

奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)表示，这份与中国第一汽车集团、一汽大众合资公司以及奥迪经销商委员会签订的协议，“对于奥迪在中国的业务而言是一大战略里程碑”。

奥迪表示，参与协议的各方达成“相互理解”，即奥迪可能与中国上汽集团(600104.SS)合作生产的车型，将通过中国现有经销商网络销售。(完)