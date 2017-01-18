奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款

路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE) 和宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)的挑战。中国是奥迪的最大市场。

大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)旗下的高端品牌--奥迪，以及其他车商都面临着在中国市场上出售更加节能汽车的压力，因中国这个全球最大的汽车市场提高了尾气排放标准，并鼓励大城市减少使用化石燃料汽车，从而对抗空气污染。

奥迪称，其与一汽集团已同意未来五年在中国再生产五款电动汽车。奥迪还计划今年在中国生产奥迪A6L插电式混合动力汽车，并向中国出口奥迪Q7插电式汽车。

奥迪称，未来的电动车款将包括续航超500公里的纯电动汽车。目前奥迪仅向中国出口A3插电式汽车；奥迪2016年销量达到创纪录的187万辆，其中中国销量占三分之一。

“我们开启了我们在中国的联合成长道路的下一阶段，”奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)说道。“我们的合作比以往更加注重可赢利的、持续的增长。”(完)