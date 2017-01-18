奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE) 和宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)的挑战。中国是奥迪的最大市场。
大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)旗下的高端品牌--奥迪，以及其他车商都面临着在中国市场上出售更加节能汽车的压力，因中国这个全球最大的汽车市场提高了尾气排放标准，并鼓励大城市减少使用化石燃料汽车，从而对抗空气污染。
奥迪称，其与一汽集团已同意未来五年在中国再生产五款电动汽车。奥迪还计划今年在中国生产奥迪A6L插电式混合动力汽车，并向中国出口奥迪Q7插电式汽车。
奥迪称，未来的电动车款将包括续航超500公里的纯电动汽车。目前奥迪仅向中国出口A3插电式汽车；奥迪2016年销量达到创纪录的187万辆，其中中国销量占三分之一。
“我们开启了我们在中国的联合成长道路的下一阶段，”奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)说道。“我们的合作比以往更加注重可赢利的、持续的增长。”(完)
(编译 王琛；审校 杜明霞)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
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