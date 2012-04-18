奥迪同意收购杜卡迪 与宝马战火将烧至摩托领域--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透柏林/法兰克福4月17日电（记者 Andreas Cremer/Christiaan Hetzner）---两位消息人士周二告诉路透，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪已经同意以约8.6亿欧元（11.2亿美元）的价格，收购意大利摩托车制造商杜卡迪（Ducati），包括其债务。
大众汽车董事长Ferdinand Piech对该公司渴求已久，他本人拥有一辆杜卡迪超级摩托车，该交易弥补了他在约30年前未能收购杜卡迪的缺憾。
一位消息人士称，杜卡迪的债务低於2亿欧元。分析人士称，此项交易对高端汽车品牌奥迪而言并无明显的益处，顶多提高Piech作为珍奇品牌收藏家的名声。
收购杜卡迪後大众汽车麾下的品牌将增至12个，并使奥迪与老对手宝马(BMWG.DE)的竞争延伸到超级摩托车领域。
消息人士还称，奥迪和杜卡迪的主要股东Investindustrial计划在大众年度股东大会于汉堡召开前夕发布收购公告，届时双方可能不对外公开具体的收购价格。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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