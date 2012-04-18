奥迪同意收购杜卡迪 与宝马战火将烧至摩托领域--消息

路透柏林/法兰克福4月17日电（记者 Andreas Cremer/Christiaan Hetzner）---两位消息人士周二告诉路透，大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的奥迪已经同意以约8.6亿欧元（11.2亿美元）的价格，收购意大利摩托车制造商杜卡迪（Ducati），包括其债务。

大众汽车董事长Ferdinand Piech对该公司渴求已久，他本人拥有一辆杜卡迪超级摩托车，该交易弥补了他在约30年前未能收购杜卡迪的缺憾。

一位消息人士称，杜卡迪的债务低於2亿欧元。分析人士称，此项交易对高端汽车品牌奥迪而言并无明显的益处，顶多提高Piech作为珍奇品牌收藏家的名声。

收购杜卡迪後大众汽车麾下的品牌将增至12个，并使奥迪与老对手宝马(BMWG.DE)的竞争延伸到超级摩托车领域。

消息人士还称，奥迪和杜卡迪的主要股东Investindustrial计划在大众年度股东大会于汉堡召开前夕发布收购公告，届时双方可能不对外公开具体的收购价格。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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