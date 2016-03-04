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国际财经 | 2016年 3月 4日 星期五 09:18 BJT

奥迪CEO称不会出售兰博基尼与杜卡迪品牌

路透德国因戈尔施塔特3月3日 - 奥迪(VOWG_p.DE)执行长史塔德勒（Rupert Stadler）排除了为帮助抵消与排放丑闻相关成本而出售旗下兰博基尼与杜卡迪品牌的可能性。

“这些品牌属于奥迪，会伴随我们，一起迎接灿烂的未来。”史塔德勒周四在财报发布会上表示。

奥迪销售负责人冯德睿（Dietmar Voggenreiter）称，他预计奥迪今年在中国交货量将“温和”增长。奥迪2015年在中国市场销量下滑1.4%至57.1万辆。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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