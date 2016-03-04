奥迪CEO称不会出售兰博基尼与杜卡迪品牌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透德国因戈尔施塔特3月3日 - 奥迪(VOWG_p.DE)执行长史塔德勒（Rupert Stadler）排除了为帮助抵消与排放丑闻相关成本而出售旗下兰博基尼与杜卡迪品牌的可能性。
“这些品牌属于奥迪，会伴随我们，一起迎接灿烂的未来。”史塔德勒周四在财报发布会上表示。
奥迪销售负责人冯德睿（Dietmar Voggenreiter）称，他预计奥迪今年在中国交货量将“温和”增长。奥迪2015年在中国市场销量下滑1.4%至57.1万辆。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。