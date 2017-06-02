奥迪再传排放丑闻 德国交通部指控顶级车款排放造假

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透柏林6月1日 - 奥迪汽车(NSUG.DE)周四再次传出排放丑闻，德国政府指控奥迪在顶级车款的排放测试中造假，这是奥迪首度在德国国内遭到这样的指控。
德国交通部表示，已要求奥迪召回2009-2013年间出厂约2.4万辆A7与A8车款，其中约半数在德国国内售出。奥迪为大众汽车(Volkswagen)旗下豪华汽车品牌。
交通部一名发言人表示，大众汽车集团CEO穆伦(Matthias Mueller)周四遭交通部传唤，不过该发言人并未多加说明。大众汽车并未回覆要求置评的电话。
交通部表示，受影响的奥迪车款属于所谓的欧盟五期排放标准，在方向盘转向超过15度时，一氧化氮的排放比法定上限多出约一倍。
这也是奥迪的顶级A8车款首次牵涉到排放测试造假。大众汽车已表示在EA 189柴油引擎发现的排放控制软件未违反欧洲法规。
大众汽车排放造假丑闻在美国造成8万辆3.0升引擎的汽车受影响，包括奥迪A6、A7和Q7车款，及保时捷和大众品牌的车款。
德国交通部表示，奥迪需在6月12日前拟出全面计划调整相关车种。
奥迪周四晚间对2.4万辆受影响车辆发布召回令，其中约1.4万辆是在德国注册。该公司表示将于7月起开始更新软件。奥迪称，将继续与德国联邦运输管理处(KBA)合作。
一名接近奥迪的消息人士称，排放超标问题出在传动装置和发动机控制器(ECU)间的互动；解决提案已送交KBA。但消息人士不愿多做说明。(完)
(编译 陈宗琦/张若琪 审校 张荻/杜明霞)
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