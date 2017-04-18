奥迪和一汽将在2021年之前销售五款插电式电动车--奥迪高管

路透上海4月18日 - 德国奥迪和中国合资伙伴第一汽车集团将在未来五年于中国生产并销售五款“e-tron”插电式电动车，这是在全球推动全电动及插电式混合动力车计划的一部分。

做为协议的一部分，两家公司近期开始在中国生产奥迪A6L的插电式混合动力版本，这是规划中的五款车型中的首个产品，预计将在今年稍晚上市。

“在此一计划当中，我们显然着重于e-tron车种，”奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)在上海车展之前接受路透访问时表示；上海车展将于周五向公众开放。

“永续性是世界大潮流之一。而中国是电动移动工具上具有领先地位的市场。”

就全球而言，奥迪的目标是在2025年之前来自电动及插电式混合动力车的销量比重达30%。奥迪目前在中国销售一款e-tron汽车，为德国进口A3车型的插电式混合动力车。(完)