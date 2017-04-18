奥迪和一汽将在2021年之前销售五款插电式电动车--奥迪高管

今年以来香港一手私人住宅注册金额已突破千亿港元--美联物业
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透上海4月18日 - 德国奥迪和中国合资伙伴第一汽车集团将在未来五年于中国生产并销售五款“e-tron”插电式电动车，这是在全球推动全电动及插电式混合动力车计划的一部分。
做为协议的一部分，两家公司近期开始在中国生产奥迪A6L的插电式混合动力版本，这是规划中的五款车型中的首个产品，预计将在今年稍晚上市。
“在此一计划当中，我们显然着重于e-tron车种，”奥迪市场和销售董事冯德睿(Dietmar Voggenreiter)在上海车展之前接受路透访问时表示；上海车展将于周五向公众开放。
“永续性是世界大潮流之一。而中国是电动移动工具上具有领先地位的市场。”
就全球而言，奥迪的目标是在2025年之前来自电动及插电式混合动力车的销量比重达30%。奥迪目前在中国销售一款e-tron汽车，为德国进口A3车型的插电式混合动力车。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。