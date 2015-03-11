奥迪预计利润率下降 因公司投入巨资争夺高档车市场

路透德国因哥尔斯塔特3月10日 - 奥迪周二表示，今年利润率可能再度下降，因公司大举投资，旨在将对手宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)挤下全球豪华车销售第一的宝座。

此言突显高端汽车市场的残酷竞争。今年头两个月，奥迪豪华车销量超越宝马，但名列第三的奔驰(Mercedes-Benz)也逐步赶了上来。

奥迪是欧洲最大汽车厂商大众汽车(福斯，Volkswagen)(VOWG.DE)的重要获利来源，占到集团总利润的40%。奥迪计划在2020年之前，将旗下的高档车及运动型休旅车(SUV)型号由现在的52款增加至60款；并将在墨西哥及巴西新厂投资10亿欧元以上。

然而，庞大的支出压缩了利润率，而目前新兴市场需求放缓且欧洲复苏迟滞，汽车生产商无不绞尽脑汁吸引消费者。

奥迪称去年营业利润率从2013年的10.1%下滑至9.6%，并暗示今年可能进一步下滑，不过公司没有调整8-10%的利润率目标区间。

戴姆勒(DAIGn.DE)的梅赛德斯-奔驰公布，2014年利润率为8.1%，宝马尚未公布该数字。

“我们有大量前期投资，”奥迪财务总监Axel Strotbek在新闻发布会上表示。

Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst预计，今年奥迪利润率可能会降至9.1%。

大众股价周二收盘跌0.13%至227.30欧元。

**新技术**

2014年宝马相对奥迪的销量领先幅度缩减13%至7万辆，而奥迪相较梅赛德斯的销量优势也缩减了五分之一至9.1万辆。

尽管今年开局总体销量表现强劲，但奥迪的业务成长有所放缓；而为了重振声势，奥迪还将研究改版旗舰运动型车(运动休旅车，SUV)Q7和A3紧凑系列车型。

奥迪表示，预计该品牌将在全球市场实现迅猛的销量增长，预估轿车销量今年将再次刷新纪录。2014年奥迪销量达174万辆。(完)

(编译 李婷仪/王颖；审校 郑茵/杜明霞)

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