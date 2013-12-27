奥迪未来五年年均投资计划将升至44亿欧元

路透法兰克福12月27日 -德国大众旗下奥迪(VOWG_p.DE)表示，从当前到2018年的五年时间内投资约220亿欧元(301亿美元)，用于新车型、工厂和技术的开发和建设。

这相当于每年投资44亿欧元。

熟悉情况的消息人士本月稍早曾对路透表示，奥迪计划增加支出，因该公司希望尽快追赶同业对手宝马汽车(BMWG.DE)。

奥迪周五表示，既定投资计划中有70%是用于新车型和技术开发，而总投资金额中有超过一半将用于位于德国因戈塔特和内卡苏尔姆的奥迪工厂。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。