奥迪3月在华销售增长37% 受助于A3上市

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透法兰克福4月4日 -德国大众汽车(VOWG.DE)旗下品牌奥迪称，3月在华汽车销售增长37%至47,636辆，受助于中国国内生产的A3运动掀背车型上市。
2013年底，奥迪开始在佛山的中国第二家工厂生产A3，这将国产奥迪车的比例提升至80%。
奥迪在华最热卖的车型为A6长轴距款高级轿车，共交货14,000辆，占3月总销量的29%；其次是A4长轴距款和Q5越野车，销量分别占21%和19%。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。