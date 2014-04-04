奥迪3月在华销售增长37% 受助于A3上市

路透法兰克福4月4日 -德国大众汽车(VOWG.DE)旗下品牌奥迪称，3月在华汽车销售增长37%至47,636辆，受助于中国国内生产的A3运动掀背车型上市。

2013年底，奥迪开始在佛山的中国第二家工厂生产A3，这将国产奥迪车的比例提升至80%。

奥迪在华最热卖的车型为A6长轴距款高级轿车，共交货14,000辆，占3月总销量的29%；其次是A4长轴距款和Q5越野车，销量分别占21%和19%。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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