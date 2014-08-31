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国际财经 | 2014年 9月 1日 星期一 07:27 BJT

奥迪全球范围召回7万辆汽车 涉及A6和Q7等车型

路透法兰克福8月29日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下高端品牌奥迪发言人周五表示，将在全球范围内召回7万辆汽车。

奥迪称，召回在2012年3月和12月之间出厂的，装配3升柴油发动机的A4, A5, A6, A7和Q7车型。

奥迪称，制动功能仍会运转，但机油有可能通过真空管路进入制动助力器中，造成制动助力器的膜片磨损，制动助力性能下降。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)

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