奥迪全球范围召回7万辆汽车 涉及A6和Q7等车型

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透法兰克福8月29日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG.DE)旗下高端品牌奥迪发言人周五表示，将在全球范围内召回7万辆汽车。
奥迪称，召回在2012年3月和12月之间出厂的，装配3升柴油发动机的A4, A5, A6, A7和Q7车型。
奥迪称，制动功能仍会运转，但机油有可能通过真空管路进入制动助力器中，造成制动助力器的膜片磨损，制动助力性能下降。(完)
(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。