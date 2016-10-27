奥迪明年将退出勒芒24小时耐力赛 聚焦电动方程式锦标赛

路透柏林10月26日 - 奥迪在参加勒芒24小时耐力赛近20年后，明年将退出这项著名的赛事，未来将聚焦电动赛车，这代表战略转变，其母公司大众汽车(VOWG_p.DE)正努力摆脱排放丑闻。

奥迪宣布，明年起将参加Formula E电动方程式锦标赛。奥迪寻求到2025年将零排放汽车在其全球销量中的份额提高到至少25%。

“我们未来将参加电动赛车赛事，”执行长Rupert Stadler周三对奥迪跑车部门员工说道，称这是奥迪历史上最大的转变。

“随着我们的生产车辆中电动车不断增加，作为奥迪的技术先锋，我们的赛车更要如此，”Stadler说。

德国商报(Handelsblatt)报道称，退出勒芒24小时耐力赛和世界耐力锦标赛(WEC)，奥迪每年能节省3亿欧元(3.28亿美元)。奥迪否认了这份报道。奥迪一位消息人士说，此举每年能节省近1亿欧元。

勒芒24小时耐力赛是对赛车和车手的耐力最具考验的赛事之一，奥迪参与这项赛事18年来，曾13次问鼎冠军。

奥迪发言人称，退出WEC意味着奥迪将不会再有柴油引擎的赛车。(完)