奥迪明年将退出勒芒24小时耐力赛 聚焦电动方程式锦标赛

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透柏林10月26日 - 奥迪在参加勒芒24小时耐力赛近20年后，明年将退出这项著名的赛事，未来将聚焦电动赛车，这代表战略转变，其母公司大众汽车(VOWG_p.DE)正努力摆脱排放丑闻。
奥迪宣布，明年起将参加Formula E电动方程式锦标赛。奥迪寻求到2025年将零排放汽车在其全球销量中的份额提高到至少25%。
“我们未来将参加电动赛车赛事，”执行长Rupert Stadler周三对奥迪跑车部门员工说道，称这是奥迪历史上最大的转变。
“随着我们的生产车辆中电动车不断增加，作为奥迪的技术先锋，我们的赛车更要如此，”Stadler说。
德国商报(Handelsblatt)报道称，退出勒芒24小时耐力赛和世界耐力锦标赛(WEC)，奥迪每年能节省3亿欧元(3.28亿美元)。奥迪否认了这份报道。奥迪一位消息人士说，此举每年能节省近1亿欧元。
勒芒24小时耐力赛是对赛车和车手的耐力最具考验的赛事之一，奥迪参与这项赛事18年来，曾13次问鼎冠军。
奥迪发言人称，退出WEC意味着奥迪将不会再有柴油引擎的赛车。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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