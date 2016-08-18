收视习惯改变 但全球仍将有半数人口看过本届奥运

路透8月17日 - 根据国际奥委会(IOC)转播高管Timo Lumme，IOC预期本届奥运结束之际，从某种程度来说，全球约将有半数人口收看过奥运，因为透过网络播出的收视成长速度快于传统频道。

Lumme的预估与2012年上届夏季奥运收视情况相近。IOC发现上届伦敦奥运全球有36亿人至少收看了一分钟。全球总人口在70亿左右。

Lumme负责IOC与全球转播单位长期合约的协商，转播为奥运最大收入来源。

IOC已表示，2013-2016年奥运转播收入料为41亿美元，较前四年成长7.1%。

转播权的销售占IOC营收的74%，IOC会将相关收入转分配给各国奥委会与国际体育协会，藉此支持运动员。(完)