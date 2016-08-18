收视习惯改变 但全球仍将有半数人口看过本届奥运

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透8月17日 - 根据国际奥委会(IOC)转播高管Timo Lumme，IOC预期本届奥运结束之际，从某种程度来说，全球约将有半数人口收看过奥运，因为透过网络播出的收视成长速度快于传统频道。
Lumme的预估与2012年上届夏季奥运收视情况相近。IOC发现上届伦敦奥运全球有36亿人至少收看了一分钟。全球总人口在70亿左右。
Lumme负责IOC与全球转播单位长期合约的协商，转播为奥运最大收入来源。
IOC已表示，2013-2016年奥运转播收入料为41亿美元，较前四年成长7.1%。
转播权的销售占IOC营收的74%，IOC会将相关收入转分配给各国奥委会与国际体育协会，藉此支持运动员。(完)
(编译 陈宗琦；审校王丽鑫)
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