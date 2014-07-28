版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 7月 28日 星期一 14:25 BJT

一汽-大众奥迪下调原装备件价格

大众旗下品牌奥迪称，将下调在中国生产车型的原装备件价格。继中国反垄断当局对汽车业展开调查后，跨国车企纷纷调整定价策略。奥迪称，得益于奥迪的本土化努力以及中国零部件行业的进步，奥迪此次对原装备件价格作出大幅调整，令广大用户获得切实利益。图为奥迪logo。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐