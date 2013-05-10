审计署：进出口行、建行及农行存在违规放贷问题

路透北京5月10日 - 中国审计署周五公布审计结果显示，2011年度中国进出口银行、中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)三家金融企业特别是其分支机构违规发放贷款、违规办理存款、财务管理不规范等问题比较突出。

违规发放贷款和办理票据业务问题是近年来历次金融审计都能发现的“老大难”问题。审计发现三家金融企业的一些分支机构同类问题仍然比较突出，主要表现为向不符合贷款条件的项目和企业发放贷款。

审计署报告称，进出口银行总行及上海、江苏省、大连、青岛、黑龙江省、广东省等六家分行违规发放贷款共79.44亿元人民币。

农业银行总行及北京、河北、辽宁、江苏、浙江、河南、广东、广西、陕西等九家分行违规发放法人贷款共98.13亿元。

而建设银行北京、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、湖北、湖南、四川等九家分行违规发放法人贷款共68.16元。

此外，审计还发现了违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票及开立信用证、违规发放个人贷款等问题；以及一些企业仍然存在违规办理存款业务问题，主要表现为变相提高存款利率，为完成存款考核指标而违规虚增存款等。

审计中还发现一些企业特别是其分支机构仍然存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不够规范等问题，其中虚增资产及负债，多计、少计收入和支出，违规发放各类补贴，发票不规范，少缴税款，固定资产闲置等问题尤为突出。(完)

欲了解更多详情,请点选中国审计署网站(www.audit.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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