中国审计署：部分地方存在少征或违规使用土地出让收入等问题

路透北京6月29日 - 中国审计署最新公布对土地出让收支和耕地保护情况审计结果显示，有关部门和地方在土地出让收支管理、建设用地审批征收供应和耕地保护等方面，仍存在一些问题。

审计署网站周日晚间刊登问答称，问题具体表现在少征土地出让收入，通过收入空转等方式虚增土地出让收入，土地出让收入违规用于弥补行政经费、对外出借、修建楼堂馆所等。

一些地方和单位少支付、编造虚假资料套取或骗取征地拆迁补偿资金；一些地方土地出让收支核算部规范，存在滞留财政专户或直接坐支的问题。

建设用地审批方面，违规超计划或超规划审批、越权或拆分审批、少批多征或未批先征等批地征地；违规协议出让、虚假“招拍挂”或“毛地”出让等供地；违规以租代征、改变规划条件等用地。

此外，地方自行规划建设城市新区，有的突破土地或城市规划，有的占用土地长期未用；有的地方违规审批设立开发区或自行扩大开发区范围；有的地区基本农田保护面积少于耕地保护目标责任书确定的考核量，有的地区划定的基本农田质量较差，部分土地整治项目存在补充耕地虚增数量、质量不达标和挤占挪用整治资金等问题。

审计署特别提及，这次审计针对一些地方为招商引资，采取减征、免征和先征后返等方式，向用地单位减免、返还土地出让收入，进行了重点调查。

结果显示，2014年以前，也就是此次审计的时间范围内（2008年至2013年）各地减免、返还土地出让收入比较普遍，但从审计情况看，减免、返还的土地出让收入大部分用于支持实体经济发展，依靠土地优惠的招商引资项目基本都已落地，为解决就业、创造税收、提高了城乡居民收入等发挥了重要作用。

针对土地领域的腐败问题，此次审计过程中对重大违法违纪、重大损失浪费以及乱作为、不作为问题，坚决予以查处。目前已经移送有关地方以及纪检监察、司法机关等重大违法违纪问题397件，有关地方和部门正在组织查处。

审计署称，本次审计发现的问题大多是多年累积形成的，是在中国经济发展方式尚未根本转变、经济结构调整尚未完全到位、经济社会快速发展用地需求日益增多的背景下产生的，既有法律法规、政策制度不健全的原因，也有管理不到位、执法不严格等原因，本次审计发现的问题大都是在2013年以前发生的。（完）

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(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)

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