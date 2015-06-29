中国审计署：部分地方存在少征或违规使用土地出让收入等问题

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月29日 - 中国审计署最新公布对土地出让收支和耕地保护情况审计结果显示，有关部门和地方在土地出让收支管理、建设用地审批征收供应和耕地保护等方面，仍存在一些问题。
审计署网站周日晚间刊登问答称，问题具体表现在少征土地出让收入，通过收入空转等方式虚增土地出让收入，土地出让收入违规用于弥补行政经费、对外出借、修建楼堂馆所等。
一些地方和单位少支付、编造虚假资料套取或骗取征地拆迁补偿资金；一些地方土地出让收支核算部规范，存在滞留财政专户或直接坐支的问题。
建设用地审批方面，违规超计划或超规划审批、越权或拆分审批、少批多征或未批先征等批地征地；违规协议出让、虚假“招拍挂”或“毛地”出让等供地；违规以租代征、改变规划条件等用地。
此外，地方自行规划建设城市新区，有的突破土地或城市规划，有的占用土地长期未用；有的地方违规审批设立开发区或自行扩大开发区范围；有的地区基本农田保护面积少于耕地保护目标责任书确定的考核量，有的地区划定的基本农田质量较差，部分土地整治项目存在补充耕地虚增数量、质量不达标和挤占挪用整治资金等问题。
审计署特别提及，这次审计针对一些地方为招商引资，采取减征、免征和先征后返等方式，向用地单位减免、返还土地出让收入，进行了重点调查。
结果显示，2014年以前，也就是此次审计的时间范围内（2008年至2013年）各地减免、返还土地出让收入比较普遍，但从审计情况看，减免、返还的土地出让收入大部分用于支持实体经济发展，依靠土地优惠的招商引资项目基本都已落地，为解决就业、创造税收、提高了城乡居民收入等发挥了重要作用。
针对土地领域的腐败问题，此次审计过程中对重大违法违纪、重大损失浪费以及乱作为、不作为问题，坚决予以查处。目前已经移送有关地方以及纪检监察、司法机关等重大违法违纪问题397件，有关地方和部门正在组织查处。
审计署称，本次审计发现的问题大多是多年累积形成的，是在中国经济发展方式尚未根本转变、经济结构调整尚未完全到位、经济社会快速发展用地需求日益增多的背景下产生的，既有法律法规、政策制度不健全的原因，也有管理不到位、执法不严格等原因，本次审计发现的问题大都是在2013年以前发生的。（完）
浏览问答原文，点选审计署链接：here
(发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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