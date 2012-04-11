长江实业委任普华永道代替德勤担任核数师

长江实业在周二公告中称，长江实业旗下的和记黄埔0013.HK由普华永道作为核数师，两家公司使用同一核数师将提升效率并增强一致性。

长江实业公告表示：“和记黄埔集团於全球五十三个国家经营多元化业务......鉴於和记黄埔集团具有极大资产，且其环球业务规模庞大及多元化，董事会议决建议委任和记黄埔集团现任核数师罗兵咸为本集团之核数师。”