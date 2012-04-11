长江实业委任普华永道代替德勤担任核数师

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港4月11日电---李嘉诚旗下的地产公司长江实业(0001.HK)称，计划将公司核数师由德勤替换为普华永道（罗兵咸），提升核数工作一致性和服务效率。
长江实业在周二公告中称，长江实业旗下的和记黄埔0013.HK由普华永道作为核数师，两家公司使用同一核数师将提升效率并增强一致性。
长江实业公告表示：“和记黄埔集团於全球五十三个国家经营多元化业务......鉴於和记黄埔集团具有极大资产，且其环球业务规模庞大及多元化，董事会议决建议委任和记黄埔集团现任核数师罗兵咸为本集团之核数师。”
长江实业称，德勤将继续担任长江基建(1038.HK)、长江生命科技(0775.HK)、汇贤产业信托(87001.HK)和泓富产业信托(0808.HK)等关联企业核数师。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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