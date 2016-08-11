8月英国消费者信心继上月大降后再度下滑--汤森路透/益普索

路透伦敦8月11日 - 一项调查显示，英国8月消费者信心继续小跌，上月曾因英国公投退欧后大跌。调查还显示，英国民众对就业更为担忧，但对经济较为乐观。

周四公布的8月汤森路透/益普索主要消费者信心指数从7月的49.4小跌至49.2，约为2014年初以来最低。

自6月英国公投退欧以来的多项企业调查显示，企业活动骤降，但汤森路透/益普索对1,000名英国民众的调查结果，令消费支出情势更加混沌。消费支出是英国经济增长的重要支柱。

“8月消费者信心略有下滑，但几乎没有英国退欧产生巨大、持续影响的迹象，”调查机构Ipsos MORI的消费者事务执行主管Bobby Duffy表示。

乐购、Next和John Lewis等主要零售商表示，目前为止尚未受到公投结果的影响，英国零售业联盟(BRC)则公布7月的购物支出反弹。

但GfK调查显示，7月消费者信心降幅为自1990年以来最大。

在周四的汤森路透/益普索调查报告中，经济预期指标反弹，不过升势被就业信心和投资前景的下滑抵消。(完)