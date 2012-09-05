8月美国汽车销量年增20% 创五年来同期最佳战绩

* 汽油价格上涨推动紧凑型汽车(小型车)的销量

* 本田汽车销量增加59.5%,丰田增加46%

* 通用汽车8月销量增加10%,福特增加13%

* 大众创下美国市场39年来最佳8月销售

路透底特律9月4日电---汽车厂商创下2007-2009年经济衰退前以来的最佳8月表现,当月美国汽车销量较上年同期增加20%,在较为宽松的信贷条件下,消费者更有信心买入高单价的物件.

日本丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)销量增幅可观,自去年的地震和海啸後继续回升.

8月底特律三大汽车厂商的销量也均超出分析师预期.

据Autodata Corp,8月汽车销售总计1,285,202辆,为2007年以来最佳的8月战绩,当时8月销量为147万辆.

"8月汽车销售激增的原因是,消费者对购买大件商品更有信心,"TrueCar.com汽车分析师Jesse Toprak说.

他并称,美国三大汽车商和外国汽车厂商发布众多新款车型,让消费者有了"历来最好的选择余地".

8月汽车旺销进一步表明第三季伊始消费者支出呈现改善,此前消费低迷导致第二季美国经济增长环比年率仅为1.7%.

"第二季消费者支出疲弱仅仅是与汽车销售减缓有关.汽车销售回升消除了这一薄弱环节,因此是个好兆头,表明夏季消费支出旺盛,"UniCredit Research首席美国经济学家Harm Bandholz说.

"美国人继续购买汽车,这与我们有关消费者支出加速的基本趋势依然存在的观点相符."

消费者支出占美国经济活动70%左右,第二季增幅亦为1.7%.

**丰田和本田销量大增**

丰田汽车销量增加46%,本田汽车上升59.5%.

通用汽车(GM.N)销售增长10%,因汽油价格上涨刺激了通用克鲁兹(Cruze)小型汽车的销售.过去一个月美国汽油价格每加仑平均上涨0.21美元.

美国8月经季节调整的汽车销售年率为1,452万辆,略高於今年2月的销售年率1,450万辆.

路透调查的分析师预估8月轻型车销售年率为1,420万辆.

通用和福特称,今年迄今美国汽车销售年率为1,430万辆,而2011年全年销量为1,280万辆.这些数据不包括中型和重型卡车的销售.2011全年的销量为1,280万.

上月通用汽车的销量增长10%,增幅超过了五位分析师预估的介於2-6.4%.

就销量来看,通用汽车称霸美国汽车市场,其後依次为福特、丰田和克莱斯勒.(完)

--编译 孙茉莉/肖群英/吴云凌;审校 张明钧/郑茵

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