昂山素季称抵制缅甸大选是“选择”之一

缅甸反对派领导人昂山素季称，如果该国没有修改禁止她竞选总统的宪法，那么抵制即将到来的大选将是她的“选择”之一。昂山素季周五接受路透采访时称，她所在的全国民主联盟“准备治理（国家）”，但总统吴登盛对改革并非真心诚意，可能会推迟大选。路透