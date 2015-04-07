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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 7日 星期二 14:28 BJT

昂山素季称抵制缅甸大选是“选择”之一

缅甸反对派领导人昂山素季称，如果该国没有修改禁止她竞选总统的宪法，那么抵制即将到来的大选将是她的“选择”之一。昂山素季周五接受路透采访时称，她所在的全国民主联盟“准备治理（国家）”，但总统吴登盛对改革并非真心诚意，可能会推迟大选。路透
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