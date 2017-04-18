澳洲Aurizon称煤炭运输损失超预期 料支撑煤价上涨

路透悉尼4月18日 - 澳洲运煤铁路运营商Aurizon Holdings Ltd(AZJ.AX)周二公布，气旋黛比(Debbie)造成的煤炭运输损失大于预期，分析师称这将帮助支撑未来几周煤价。

黛比导致Aurizon多数铁路网络遭遇水灾，该公司最初对截至6月30日止年度运输损失的估计，齐平或超过分析师预估的高端水准。Aurizon称，受3月28日登陆的气旋黛比影响，运到港口的煤炭短少了多达2,100万吨。

“这远远超出预期，”Shaw and Partners分析师Peter O'Connor表示，“这将使价格继续上涨，买家买到的煤炭少于预期。”

韩国浦项钢铁(POSCO) (005490.KS)表示，预计指标炼焦煤价格第二季合约价将达到每吨逾200美元。气旋黛比袭击澳洲之前，浦项钢铁对4-6月该指标合约的价格预估为每吨150-170美元。

瑞银分析师Daniel Morgan称，Aurizon的预估“有点高出”很多市场人士的预期，并称炼焦煤价格应会保持强劲。(完)