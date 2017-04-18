澳洲Aurizon称煤炭运输损失超预期 料支撑煤价上涨

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透悉尼4月18日 - 澳洲运煤铁路运营商Aurizon Holdings Ltd(AZJ.AX)周二公布，气旋黛比(Debbie)造成的煤炭运输损失大于预期，分析师称这将帮助支撑未来几周煤价。
黛比导致Aurizon多数铁路网络遭遇水灾，该公司最初对截至6月30日止年度运输损失的估计，齐平或超过分析师预估的高端水准。Aurizon称，受3月28日登陆的气旋黛比影响，运到港口的煤炭短少了多达2,100万吨。
“这远远超出预期，”Shaw and Partners分析师Peter O'Connor表示，“这将使价格继续上涨，买家买到的煤炭少于预期。”
韩国浦项钢铁(POSCO) (005490.KS)表示，预计指标炼焦煤价格第二季合约价将达到每吨逾200美元。气旋黛比袭击澳洲之前，浦项钢铁对4-6月该指标合约的价格预估为每吨150-170美元。
瑞银分析师Daniel Morgan称，Aurizon的预估“有点高出”很多市场人士的预期，并称炼焦煤价格应会保持强劲。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
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