澳洲政府向必和必拓和力拓追讨新加坡避税税款--报载

4 - 路透墨尔本4月7日 - 澳洲金融评论报(AFR)周二报导，澳洲政府正在向全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)追讨税款，指因这两家公司通过设在新加坡的营销中心转移了数以十亿美元计的铁矿石获利，而纳税额几乎为“零”。

报导援引直接了解情况的消息人士的话称，澳洲税务局(Australian Taxation Office)正在向两公司各追讨数以十亿美元计的税金。

报导称，在新加坡的这种安排使两公司每年省下了逾7.5亿澳元(5.69亿美元)的澳洲税款。

该报称，必和必拓拒绝回答该公司是否收到与新加坡中心相关的税单；力拓称该公司没有收到税单。

两公司称，他们的新加坡业务并非为避税而设立，而是为了更好地服务客户；而澳洲税务局认为这是避税安排。

“这是个大问题，”澳洲税务局局长Chris Jordan曾于3月对澳洲金融评论报表示，他指的是对资源企业使用的逾15个营销中心的税务审计。

该报报导，消息人士坚持称，力拓流入一家英国公司的新加坡相关获利就存在争议。

据报导，澳洲税务局称，15个营销中心的近10亿澳元基本税款存在问题。(完)

(编译 王颖；审校 许娜)

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