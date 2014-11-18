澳洲央行：担心中国楼市前景和澳元汇率--会议记录

路透悉尼11月18日 - 澳洲央行本月稍早开会讨论货币政策时认为，中国房地产市场前景及其对中国经济的影响存在“很大的不确定性”。

澳洲央行周二公布的11月4日会议纪要还显示，央行委员第14次维持利率在2.5%不变，认为货币政策在继续发挥作用。

“委员会认为目前宽松的货币政策立场仍适当，在未来一段时间将能促进需求持续增长和通胀结果符合目标。”会议记录称。

“委员们认为最审慎的做法可能是让利率在一段时间内维持稳定。”

委员们研判全球经济的风险大致平衡，不过他们“承认中国楼市前景及其对中国经济的广泛影响存在相当大的不确定性”。

本周澳洲与中国签署了全面自由贸易协定，提高了协定将促进两国贸易的希望。

“委员们注意到，中国的房价9月进一步下降，当局已推出有针对性的政策来缓解购房和房地产发展的融资环境。”会议记录称。

“之前紧缩政策以加强融资的可持续性后，社会总融资的整体成长已进一步放缓。”

央行委员们指出，日本央行近期意外进一步放宽政策，可能导致资金外流以寻求更有吸引力的收益。

“这样的资金流动可能会让澳元汇价高于经济基本面所暗示的水准，”其并称。

澳洲央行重申，尽管澳元兑美元最近下跌，但澳元汇价仍高于大多数基本面评估的水准，尤其是鉴于今年大宗商品价格进一步下滑。

在国内经济方面，委员们认为经济活动没有重大改变可以让他们的看法有所调整，他们仍认为未来一年左右经济将低于趋势成长，之后在2016年底时会逐步回升。

就业情况仍然迟滞；就业和产品市场的闲置产能可能抑制国内通胀压力。会议记录表示，这应该会让通胀率符合央行2-3%的目标。(完)

(编译 白云/张若琪/戴素萍 审校 李爽)

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