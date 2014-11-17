版本:
中国
中国财经 | 2014年 11月 18日 星期二 07:24 BJT

澳洲央行在中国银行间债券市场投资额度增至16亿美元--新华

路透北京11月17日 - 新华社周一报导，澳洲央行可以在中国银行间债券市场投资至多100亿元人民币(16亿美元)。周一两国签署了一系列协议，其中包括具有里程碑意义的自由贸易协议。

新华社称，中国同意将澳洲央行投资中国银行间债券市场的额度调增至100亿元人民币，但未说明之前的额度是多少。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐