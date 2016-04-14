澳大利亚将对中国试用新的签证规则 以求促进旅游业

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透上海4月14日 - 澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）周四称，澳大利亚将对来自中国的游客和学生试用新的签证规则。矿业繁荣的终结导致澳大利亚经济陷入困境，澳大利亚寻求促进旅游业和教育产业。
1月公布的政府数据显示，过去12个月里，前往澳大利亚的中国游客数量达到创纪录的100万人，而15年前中国游客只有10万人。中国游客去年在澳大利亚消费77亿澳元，是消费增长最快的群体，绝对数字仅次于新西兰。
“中国是澳大利亚最有价值的旅游市场。去年有超过100万中国游客前往澳大利亚，为我们的经济做出了83亿澳元的贡献，”特恩布尔访华伊始在上海说道。
他还表示，澳大利亚将为中国游客提供更多便利，将首次试用中文签证申请和来自中国的在线签证申请，并尝试10年有效期签证。
特恩布尔指出，八个学生签证类别将缩减为两个。
“这显示出澳大利亚加强这一至关重要旅游业关系的决心。当然这是澳大利亚经济的重要组成部分，也是让两国和两国人民关系更加紧密的重要因素。”
“前往澳大利亚的中国人越多、前往中国的澳大利亚人越多，我们的关系就越紧密，我们对彼此的了解越多，在社会、学术、经济和商业各个层面的合作机会就越多。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。