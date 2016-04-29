焦点：澳元多头仓皇平仓 通缩疑虑刺激降息预期

图中为一元面额澳元硬币和20元面额美元纸币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透悉尼4月29日 - 澳洲通缩疑虑本周死灰复燃，近期降息机率升高，导致澳元在前波漫长涨势升至一年高点之后急转直下。

此前数据显示，第一季消费者物价当中所有指标都显示通胀相当疲软，整体消费者物价指数(CPI)更是创下七年以来首次出现季度下滑。

投资人赶忙反映宽松前景，银行间利率期货<0#YIB:>暗示下周隔拆利率由2%下调的机率达50%，高于上周五的14%。

市场预期8月降息0.25个百分点的机率是百分之百，市场甚至思考年底前隔拆利率降至1.5%的可能性。

如今澳元的短线走势取决于澳洲央行是否会在周二会议上调降指标利率，特别是有鉴于日本央行及新西兰央行维持政策不变后，日圆及新西兰元出现令人瞠目结舌的涨势。

周二通胀数据公布后，澳元创下八个月来单日最大跌幅，重挫超过2%，远离近期创下的高点0.7836美元，澳元贸易加权指数也从一年高点回落。

尽管如此，澳元已经回稳，最新报在0.7626，贸易加权指数报在63.7，近期高点报65.4。

澳洲央行已经暗示，将乐见澳元逼近0.7000美元水准，甚至有一名央行委员公开表示，澳元若处于0.6500美元附近，他会感到更加放心。

**瞄准通胀的央行**

一度确信澳洲央行不会在5月调整利率的分析师，目前也是三心二意。在“四大”本土银行中，澳洲国民银行(NAB)首先改变了看法，目前预计澳洲央行5月将降息。

“澳洲央行仍是瞄准通胀的央行，在通胀预估创下新低之际，央行理事会可能将在5月支持降息，利用这个机会为经济成长提供更多一点的助力，”NAB分析师在给客户的研究报告中称。

“可以肯定的是，无论降息还是不降，两种观点都不相上下。”

整体通胀率和基础通胀年率均下跌，远低于澳洲央行的2-3%的目标区间。

尽管澳洲尚未陷入通缩，但本地报纸均已迫不急待地在头版提到“通缩”这个字眼。在一些圈子里被视作央行观察家的两位专栏作家已预计，澳洲央行下周将降息。

这或刺激通缩预期，从而遏制投资和支出，不利于经济，而这也将是澳洲央行竭力要避免发生的。

但也有一些人认为，由于目前通胀年率均值徘徊在1.5%左右，低于2.0%，实际利率相当于已从零水准升到0.5%。

下周二降息25个基点，就可以轻松补救。

他们称，在当下负利率和其他非传统的央行刺激举措大行其道之际，澳洲实质利率应处于零甚至更低的水准，方能符合澳洲央行希望的“非常宽松”的政策。(完)