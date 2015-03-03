澳洲政府勒令恒大子公司90天内售出非法购买的悉尼豪宅（更新版）

(新增恒大集团对此事的回应)

路透悉尼3月3日 - 澳洲周二宣布，勒令悉尼一栋价值3,900万澳元豪宅的中国业主在90天内将其出售，这是澳洲政府自2006年以来首次打击外国对住宅房产的投资。

澳洲国库部长霍基在声明中称，这栋名为“Villa del Mare”的豪宅由香港上市公司恒大地产(3333.HK)旗下的Golden Fast Foods Pty，于去年11月通过一系列在澳洲、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。

恒大集团副总裁、新闻发言人柯鹏表示：“此项房屋买卖时，公司委托了澳洲当地的专业律师行全权负责办理。公司会全力配合澳洲当局的安排，确保合法合规。”

恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。（完）

(编译 李春喜/高琦 审校 白云/王洋)

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