澳洲政府勒令恒大子公司90天内售出非法购买的悉尼豪宅（更新版）

中国4月社融规模增量1.39万亿元 较上年同期多6133亿--央行
社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
(新增恒大集团对此事的回应)
路透悉尼3月3日 - 澳洲周二宣布，勒令悉尼一栋价值3,900万澳元豪宅的中国业主在90天内将其出售，这是澳洲政府自2006年以来首次打击外国对住宅房产的投资。
澳洲国库部长霍基在声明中称，这栋名为“Villa del Mare”的豪宅由香港上市公司恒大地产(3333.HK)旗下的Golden Fast Foods Pty，于去年11月通过一系列在澳洲、香港和英属维尔京群岛注册的空壳公司“非法”购买。
恒大集团副总裁、新闻发言人柯鹏表示：“此项房屋买卖时，公司委托了澳洲当地的专业律师行全权负责办理。公司会全力配合澳洲当局的安排，确保合法合规。”
恒大地产按营收算是中国第四大房地产开发商，由福布斯中国富豪榜排名第15位的许家印所有，他的净财富约为64亿美元。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 白云/王洋)
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社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)
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