综述：澳洲央行维持利率于历史低位不变 静观GDP数据

路透悉尼9月1日 - 一如广泛预期，澳洲央行周二决定将利率维持在历史低位不变。即将公布的国内生产总值(GDP)数据或将显示，澳洲第二季经济成长降速。

澳洲央行将指标利率维持在2.0%，该利率自5月以来一直保持在这一水平。央行更加坚定静观形势发展的立场，重申将评估即将出炉的经济数据，以判断以往放松举措的影响。

“在澳洲，多数信息显示经济继续温和扩张，”澳洲央行在简短的会后声明中表示。

澳洲央行对利率前景没有给出新的指引，这也是“维持利率不变”决定后的惯常做法，使得市场没有可以做出反应的线索。澳元AUD=D4变化不大，守在0.71美元略上方，距离最近创下的六年半低点0.7044不远。

澳洲央行似乎对澳元当前的汇率水平感到满意，重申澳元正对“主要商品价格大跌做出调整”。

澳洲央行指出，“中国的情况”引发全球股市近期波动加剧，但未给出深入看法。

“主要的意外是尽管过去几周金融市场剧烈波动，并且围绕中国的担忧升温，但澳洲央行居然没有多提(这些)，”AMP Capital Investors的首席分析师Shane Oliver表示。

**下一步关注GDP**

利率决定宣布几小时前，澳洲统计局公布的数据显示，净出口对第二季国内生产总值(GDP)的拖累将大于当初的预期。

但这基本上被意外强劲的政府支出与投资所抵消。

据澳洲统计局，净出口预计对第二季GDP造成0.6个百分点的拖累。此前市场的普遍预期是0.3个百分点。

“中国经济放缓以及亚洲受到拖累，料继续压制出口，”花旗的分析师在客户报告中写道。

相比之下，政府消费开支在国防支出推动下增加了2.2%，投资则跳增4%。

几位分析师指出，强劲的公共部门需求或许已力挽狂澜，支撑GDP没有在第二季转为萎缩。澳洲GDP数据将在周三公布。

澳洲经济第二季预计较前季小幅增长0.4%，按年增幅则从2.3%放缓至2.2%，料创2013年第三季以来最低年增幅。

即使是这样的结果，也不会出乎澳洲央行的意料，该央行目前对截至2016年6月一年间澳洲GDP增长率的预估在2-3%间。(完)

(编译 王颖/李春喜/张涛/白云; 审校 蔡美珍/王丽鑫/张若琪/王兴亚)

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