奥地利财长称希腊退出欧元区看来“几乎不可避免”

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透维也纳6月28日 - 奥地利财长表示，希腊退出欧元区“目前看来几乎不可避免”，并称只有希腊先提出退出，欧盟和其他国家同意其请求，才有可能退欧。
希腊已经决定在7月5日举行公投，选民将投票决定是否接受政府所反对的条件严苛的新救助条款。
“对欧元区国家而言，后果不会像希腊那样糟糕。很显然，一个国家在任何情况下都不能胁迫欧盟和欧元区国家，”奥地利报纸Die Presse引述财长报导称。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。