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时事要闻 | 2014年 12月 15日 星期一 11:27 BJT

澳洲警方称未与咖啡馆挟持人质者接触

路透悉尼12月15日 - 澳洲警方周一表示，未与在悉尼市中心一家咖啡馆的一名武装分子直接接触。人质数目不详。

“我们的处置方式，符合对待恐怖事件的规格，”新南威尔士州警察局长Andrew Scipione在悉尼对记者表示。

Scipione表示，该事件是悉尼中央商务区发生的一起单独事件，整个城市仍然正常运行。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)

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